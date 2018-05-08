Джонсон захотел снять претензии Трампа к ядерной сделке с Ираном

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон выразил мнение, что Великобритания, Франция и Германия способны снять претензии президента Соединенных Штатов Дональда Трампа к ядерной сделке с Ираном, не отметая суть соглашения.

По его словам, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) далеко не идеален, но на данный момент это лучший способ предотвратить обретение Ираном ядерных вооружений, передает ТАСС.

«Она [СВПД] остановила иранцев на пути обретения ядерного оружия. Стоит задать себе вопрос, а каким еще образом мы смогли бы добиться этого», – пояснил Джонсон в интервью американскому телеканалу MSNBC.

Накануне Джонсон выступил за пересмотр ядерной сделки, призвав проводить в отношении Ирана более жесткую политику. В то же время он попросил США не выходить из соглашения.

Также стало известно о планах Джонсона повлиять на позицию Трампа по ядерной программе Ирана через телешоу. Тем временем появилась информация о готовности Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном.