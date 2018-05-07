Джонсон решил повлиять на Трампа через телешоу

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон может появиться в любимой телевизионной программе президента США Дональда Трампа Fox & Friends, чтобы попытаться убедить его сохранить соглашение по иранской ядерной программе.

Британский МИД подтвердил, что Джонсон появится в программе в ходе своего двухдневного визита в США, передает РИА «Новости» со ссылкой агентство Press Association.

В ходе поездки Джонсон встретится с вице-президентом США Майклом Пенсом и другими представителями американской администрации, включая советника президента по национальной безопасности Джона Болтона.



Напомним, ранее в понедельник глава МИД Британии Борис Джонсон в авторской статье New York Times заявил, что отказ от соглашения по иранской ядерной программе будет ошибкой, так как это лучшая гарантия того, что Тегеран не получит ядерное оружие.