Стала известна дата переговоров глав МИД России и ФРГ в Москве

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8 мая, вторник | Последнее обновление — 11:53 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Думские фракции определились с предложениями по новому кабинету министров
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Новый лимузин Путина окружают спекуляции и тайны
Новая команда Медведева ставит на «оборонку» и цифровизацию
У распространителей клеветы должно исчезнуть чувство неуязвимости
На «главного русофоба Европы» нашли управу
К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений
Почему американцы запрещают Украине использовать «Джавелины»
Вадим Самодуров, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
Соединённые Штаты запрещают украинским военным использовать ракетные комплексы Javelin, заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука. Данное признание позволяет сделать несколько выводов. Подробности...
Зачем спустя 30 лет взялись мучить пожилого Романа Полански
Игорь Молотов, писатель, публицист
Роман Полански, наверное, первый голливудский режиссер, которого начали преследовать за домогательства. Но не последний. Опробовав технологии на голливудских небожителях, ватага журналистов бросилась атаковать уже крупных рыб. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
Игры казаков и разбойников в автозаках
Сергей Худиев, публицист, богослов
Отроки Навального в глаза не видели советской школы, но они ведут себя как усердные пионеры и октябрята, не пропустившие ни одной политинформации. Подробности...
Обсуждение: 44 комментария
Выборы президента России онлайн
Обсуждение: 38 комментариев
У российского президента появился российский лимузин
Установившаяся после распада СССР традиция использовать в качестве представительского автомобиля машину зарубежного производства наконец-то прервана. Президент России пересел в лимузин отечественного производстваПодробности...
Владимир Путин в четвертый раз стал президентом России
В Большом Кремлевском дворце состоялась инаугурация избранного президента России Владимира Путина. Высший государственный пост российский лидер занимает уже в четвертый раз. Победу на выборах Путин одержал с рекордной поддержкойПодробности...
В городах России состоялись первомайские манифестации
В первомайском шествии в Москве приняли участие 130 тыс. человек. Это были активисты профсоюзов, парламентских партий, студенты и ветераны. Они прошли по Красной площади с лозунгами «Нет повышению пенсионного возраста!», «В России заработал – в Россию вложи!»Подробности...
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