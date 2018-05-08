Стала известна дата переговоров глав МИД России и ФРГ в Москве

Переговоры глав МИД России и Германии Сергея Лаврова и Хайко Мааса состоятся в Москве в четверг, 10 мая, сообщили во внешнеполитическом ведомстве Германии.

Планируется, что в ходе переговоров будут обсуждаться вопросы по Сирии и Донбассу, а также российско-германские отношения, передает РИА «Новости».

Уточняется, что Маас посетит Москву с визитом, «приуроченным к вступлению в должность».

Ранее сообщалось, что глава МИД ФРГ Хайко Маас поприветствовал готовность России к диалогу по урегулированию конфликта в Сирии.