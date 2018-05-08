Херсонский суд оставил в силе решение об аресте капитана «Норда»

Апелляционный суд Херсонской области отклонил жалобу адвокатов капитана судна «Норд» Владимира Горбенко на решение предыдущей инстанции о его аресте, сообщила пресс-секретарь так называемой прокуратуры Крыма, которая входит в состав генпрокуратуры Украины, Татьяна Тихончик.

«Апелляционный суд отклонил жалобу адвокатов по капитану «Норда», – передает ТАСС слова Тихончик.

Напомним, ранее капитан захваченного украинскими пограничниками судна «Норд» Владимир Горбенко заявил, что экипаж судна на Украине взяли в заложники.

В понедельник жена капитана Мария Горбенко заявила, что Капитана задержанного на Украине мужа не отпускают на похороны младшего брата Николая, скончавшегося в Керчи.

Ранее во вторник вице-премьер крымского правительства – постпред региона при президенте России Георгий Мурадов заявил, что судно «Норд», захваченное Украиной в Азовском море, находилось в водах совместного пользования, в 10 километрах от условной границы территориальных вод Украины, что делает его силовой захват абсолютно незаконным.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о деле капитана Горбенко.