Постпред Крыма описал детали захвата судна «Норд»

Крымское судно «Норд», захваченное Украиной в Азовском море, находилось в водах совместного пользования, в 10 километрах от условной границы территориальных вод Украины, что делает его силовой захват абсолютно незаконным, заявил вице-премьер крымского правительства – постпред региона при президенте России Георгий Мурадов.

Мурадов заявил, что воды Азовского моря, где было задержано судно, не делимитированы: существует только условная пятикилометровая граница территориальных вод, в которые не принято заходить, передает РИА «Новости».

«Норд» был в 15 километрах от берега, то есть «в водах общего пользования», и «его пиратским образом захватили и отбуксировали в Бердянск», подчеркнул постпред.

Напомним, судно «Норд» было задержано украинскими пограничниками в марте.

В апреле стало известно, что члены экипажа были допрошены в херсонском управлении СБУ по делу капитана Владимира Горбенко.

Позже суд запретил капитану «Норда» выезжать в Крым. Кроме того, его не отпустили на похороны брата.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о деле капитана Горбенко.