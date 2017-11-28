Появились данные о переносе запусков с Восточного из-за импортозамещения

Запланированные на конец 2018 года запуски с космодрома Восточный могут быть отложены, так как спутники не поспевают за готовностью ракет.

Так, в данный момент «есть подтверждение готовности ракет-носителей «Союз 2.1а» и «Союз 2.1б», предназначенных соответственно для запуска космических аппаратов «Канопус-В» номер 5 и 6, а также спутника «Метеор-М» 2-2»; они отправляются из Самары уже во вторник, передает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

Однако эти ракеты буду запускаться «лишь по готовности полезной нагрузки».

«С учетом внедрения механизмов импортозамещения, а также по ряду других причин возникли проблемы с графиком изготовления аппаратов, возможны задержки», – сообщил источник.

Он добавил, что до конца 2018 года с Восточного, «скорее всего, удастся запустить лишь одну ракету, а не две, как планировалось ранее». Возможен также вариант переноса запусков на начало 2019 года, но «решение пока не принято».

Между тем инфраструктура на космодроме Восточный готова выполнить запуски в штатном режиме.

Напомним, в феврале с космодрома Восточный два российских спутника дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» были выведены на расчетную орбиту.

Это был третий пуск в истории Восточного. Он планировался на 22 декабря 2017 года, однако после неудачного второго пуска и потери российского метеоспутника «Метеор-М» и 18 малых аппаратов старт отложили.