Спрогнозированы последствия ядерных ударов России по США

Профессор Джорджтаунского университета Мэтью Кроениг в книге «Логика американской стратегии: почему стратегическое превосходство важно» спрогнозировал колоссальные потери в случае ядерного конфликта между Россией и США.

По мнению Кроенига, после первой атаки Москва уничтожит 131 американский город, что приведет к 70 млн жертв, передает РИА «Новости» со ссылкой на National Interest.

Он отметил, что такие цифры получаются с учетом противодействия России попыткам США нанести ответный удар.

Второй удар России при частичном уничтожении ее арсенала контратакой Вашингтона приведет к гибели 28 млн человек и разрушению 12 городов.

Чтобы избежать подобных потерь, США должны сохранить ядерный арсенал; в противном случае потери США возрастут до 82 млн погибших при первой массивной ядерной атаке России, так как Москве не придется отбиваться от американских МБР.

Напомним, в январе президент России Владимир Путин призвал США задуматься о продлении договора СНВ. Американский посол в Москве Джон Хантсман заявлял, что Россия и США «позитивно» работают над Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. По нему каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1 тыс. 550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Договор о СНВ обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. 5 февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3. Срок действия договора истекает в 2021 году.

В апреле Россия поставила США условие продления договора об СНБ.