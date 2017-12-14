Россия поставила США условие продления договора об СНВ

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что возможность продления договора СНВ будет рассмотрена лишь после выполнения США всех обязательств по соглашению.

«Речь о возможности продления СНВ еще на пять лет может идти только тогда, когда США четко выполнят свои обязательства в рамках этого договора. Пока они этого не делают», – сказал Ермаков, передает РИА «Новости».

Он отметил, что разработка Россией новых вооружений – это реакция на обострение геополитической обстановки.

«Никому Россия ничем не угрожает. Развитие арсеналов – это обычный процесс для обычного государства. Мы были вынуждены реагировать на обострение ситуации в мире», – подчеркнул глава департамента.

По его словам, действия США угрожают целостности договора о нераспространении ядерного оружия.



«Что реально угрожает ДНЯО и многим другим договоренностям - это упорное нежелание американцев выполнять статьи 1 и 2 и продолжение так называемых nuclear sharing, когда США по существу заставляют неядерные государства НАТО участвовать в тренировках по отработке ядерных ударов по России», – добавил Ермаков.



В январе президент России Владимир Путин призвал США задуматься о продлении договора СНВ. Американский посол в Москве Джон Хантсман заявлял, что Россия и США «позитивно» работают над Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. По соглашению каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1 тыс. 550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Договор о СНВ обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. 5 февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3. Срок действия договора истекает в 2021 году.