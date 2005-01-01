Минобороны рассекретило документы про героев фильмов о ВОВ

Министерство обороны России опубликовало архивные документы, посвященные людям и событиям, которые легли в основу советских фильмов о Великой Отечественной войне.

Опубликованные документы из фондов Центрального архива Минобороны России посвящены реальным прототипам героев лент «В небе «ночные ведьмы», «Экипаж машины боевой», «Батальоны просят огня» , «Аты-баты, шли солдаты», «Командир счастливой «Щуки», передает ТАСС.

Среди обнародованных документов есть письма, оперативные сводки, исторические формуляры и журналы боевых действий частей и соединений.

Особый интерес представляют личные дела, наградные листы и военные фотографии героев войны – прототипов героев киноэкрана, отмечают в Минобороны.

Напомним также, 29 января в Москве со состоялся закрытый показ российского фильма «Собибор» режиссера Константина Хабенского, главные роли в котором сыграли сам Хабенский и голливудский актер Кристофер Ламберт. Фильм снят по мотивам книги Ильи Васильева «Александр Печерский: прорыв в бессмертие».