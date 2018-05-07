Еще одна известная фигуристка прекратила работу с Тутберидзе

Российская фигуристка, победительница юношеской Олимпиады-2016 Полина Цурская заявила о прекращении сотрудничества с тренером Этери Тутберидзе, экс-наставником Евгении Медведевой.

«Я завершила сотрудничество с Этери Георгиевной», – сказала Цурская, передает РИА «Новости».

Цурская работала в группе Тутберидзе с 2013 года. Под руководством этого тренера спортсменка,

кроме юношеской Олимпиады, выиграла первенство России среди юниоров и Финал юниорского Гран-при в сезоне-2015/16.

Ранее в понедельник двукратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева официально прокомментировала ситуацию с уходом от Тутберидзе.