Керимова выписали из больницы

Российского бизнесмена, члена Совета Федерации Сулеймана Керимова выписали из госпиталя имени Вишневского, куда он попал из-за проблем с сердцем.

«Он у нас находился на лечении, у него были сложные нарушения ритма. Мы ему ритм полностью восстановили, и вчера он был выписан уже домой. Все прошло хорошо, все стандартно. Сегодня его состояние стабильное – вроде он уже был на работе», – сообщил глава кардиохирургического центра больницы профессор Александр Лищук, передает РИА «Новости».

В воскресенье российский бизнесмен и сенатор Сулейман Керимов, который находится под следствием во Франции, но с разрешения суда вернулся в Россию, попал в военный госпиталь Вишневского в подмосковном Красногорске из-за проблем с сердцем.

С ноября 2017 года Керимов находится под следствием во Франции по обвинению в налоговых нарушениях.