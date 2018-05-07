Анонсирован визит Меркель в Сочи

Канцлер ФРГ Ангела Меркель посетит Сочи с рабочим визитом 18 мая.

«Что интересно, 18 мая Меркель приедет в Сочи с рабочим визитом», – передает ТАСС слова помощника главы государства Юрий Ушаков.

В кабмине ФРГ уже подтвердили визит Меркель в Сочи 18 мая.

«Канцлер состоит в постоянном контакте с российским президентом», – заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.

По словам Ушакова, Путин посетит Австрию 5 июня.



«В Австрию едем пятого», – передает РИА «Новости» его слова.