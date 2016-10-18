НАСА заявило о проблемах с доставкой грузов на МКС из-за антироссийских санкций

США из-за антироссийских санкций могут испытывать трудности в коммерческой доставке грузов на МКС, говорится в отчете управления генерального инспектора НАСА.

В данное время за доставку американских грузов в космос отвечает компания Orbital ATK, использующая ракеты-носители Antares 230. В составе первой ступени этих ракет используются российские двигатели РД-181, передает RT.

В документе указано, что ранее Конгресс США ввел ограничительные меры на совместную коммерческую деятельность с целым рядом российских компаний, в том числе поставщиком РД-181 – компанией «Энергомаш».

Принятая поправка к закону не распространяет санкции на сделки, которые Orbital ATK заключает в целях доставки грузов на МКС, но действует она лишь до 2020 года. И если ее не продлят, вопрос доставки грузов США в космос окажется под угрозой.

В отчете говорится также, что над решением проблемы работают Sierra Nevada и SpaceX, но Sierra Nevada испытывает технические сложности при разработке кораблей Dream Chaser, а грузовая версия корабля Dragon-2 компании SpaceX не прошла испытания.

Напомним, в октябре 2016 года НАСА сообщало, что в составе американской ракеты Аntares, которая была запущена к МКС с космическим грузовиком Cygnus, штатно отработали два российских двигателя первой ступени РД-181 производства НПО «Энергомаш».