Российские дипломаты заподозрили Guardian в зависти к RT

Посольство России в Великобритании дало Guardian совет, как увеличить популярность издания.

Guardian опубликовала статью, в которой отметила, что у постов англоязычной страницы RT в Facebook лайков вдвое больше, чем у публикаций издания Sun, передает RT.

Посольство предположило в Twitter, что Guardian «немного завидует».

«Может быть, если она хочет увеличить свой падающий тираж, то тоже должна задавать неудобные вопросы?» – говорится в сообщении посольства.