RT превратил статус иноагента в США в троллинг

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян рассказала, как телеканал ответил на то, что в США его вынудили зарегистрироваться в качестве иноагента.

Симоньян отметила, что сотрудники RT – «ребята с юмором», которые «любой статус превращают в троллинг тех, кто этот статус» каналу «присвоил». Она рассказала, что теперь на всех стендах RT на международных форумах и других мероприятиях вместо «международный информационный канал» крупными буквами написано «иностранный агент».

«Превращаем это в юмор. Ну, иначе невозможно. Ну, что мы будем, с побитыми лицами ходить и плакать? Не будем», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на «Звезду».

Симоньян отметила, что статус иноагента рискуют получить и китайские телеканалы, вещающие в США: «Не знаю, случилось ли это уже или нет и каковы у них сейчас взаимоотношения, но голоса с призывами были слышны, а у нас же тоже все начиналось с голосов и с призывов».

Симоньян сообщила, что пока с RT «борется весь правдорубческий свободолюбивый мир» аудитория телеканала в этом мире «выросла на треть».