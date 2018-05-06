Волонтеров Победы призвали дорожить общением с ветеранами

«Вам очень повезло. Вы еще можете общаться с людьми, которые принесли в нашу страну мир, принесли нам Победу, которой мы все гордимся», – заявил руководитель Росмолодежи Александр Бугаев, напутствуя победителей конкурса «Послы Победы», в рамках которого выбрали 200 лучших волонтеров для организации парадов в столицах.

«Послы Победы» - это любимый конкурс среди наших волонтеров. В этом году мы получили свыше 4 тысяч заявок. А ведь за каждой заявкой стоит реальная история активного волонтера, который в течение всего года помогал ветеранам, благоустраивал памятные места, помогал в организации акций и исторических квестов. И мы выбираем лучших из лучших», – заявила руководитель движения «Волонтеров Победы», который ежегодно проводит конкурс «Послы Победы» Ольга Амельченкова.

«Впервые мы провели конкурс «Послы Победы» в год 70-летия Великой Победы. С тех пор это стало доброй традицией, и мы каждый год выбираем 200 самых активных волонтеров Победы со всех уголков страны, которые 9 мая становятся организаторами ключевых мероприятий Дня Победы», – добавила Амельченкова.

Во время трехдневного обучения, которое началось 6 мая, «Послы Победы» вместе с экспертами, организаторами и опытными добровольцами пройдут ряд тренингов, предварительный инструктаж и репетицию на местах проведения Парадов. Один из тренингов для волонтеров проведет телеведущий Дмитрий Губерниев.

«Вам очень повезло. Вы еще можете общаться с людьми, которые принесли в нашу страну мир, принесли нам Победу, которой мы все гордимся. Я прошу вас: то, что вы от них слышали - все это рассказывайте другим.

Каждый из вас - это человек, который передает эти знания, этот опыт, эту идею нашей страны вашим друзьям, товарищам, тем, с кем вы учитесь, работаете, своим родителям тоже»,

- напутствовал победителей конкурса руководитель Росмолодежи Александр Бугаев.

Всего в мероприятиях Дня Победы в 2018 году по всей стране планируется участие 160 тысяч Волонтеров Победы.

«Четвертый год традиционно в этих стенах собираются самые лучшие, самые яркие, самые активные волонтеры Победы. Вы своим примером показываете, что волонтерство - это, действительно, не на один раз, не на один день. Несмотря на то, что мы с вами сегодня собрались для того, чтобы подготовить главный праздник нашей страны – День Победы, Волонтеры Победы помогают не только 9 мая», - отметила директор «Роспатриотцентра» Ксения Разуваева.

Активисты движения «Волонтеры Победы» примут участие в церемонии инаугурации избранного президента Владимира Путина, которая состоится в понедельник, 7 мая.