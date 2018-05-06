«Волонтеры Победы» примут участие в инаугурации президента

Активисты движения «Волонтеры Победы» примут участие в церемонии инаугурации избранного президента Владимира Путина, которая состоится в понедельник, 7 мая.

Об этом сообщил начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков, выступая на открытии слета победителей Всероссийского конкурса «Послы Победы» в Общественной палате в Москве, передает ТАСС.

«Завтра кто-то из вас будет участвовать в церемонии вступления в должность президента России и у нас впереди еще много-много общих дел», – сказал Новиков, отметив большой вклад «Волонтеров Победы» в избирательную кампанию.

Новиков подчеркнул, что движение играет важную роль на добровольческом ландшафте страны. «Мне кажется, вас знают практически в каждом доме – вы очень много сделали хороших дел, которые нашли свое отражение в информационном пространстве. Люди вас знают и ценят», – отметил он.

Слет победителей конкурса «Послы Победы» продлится три дня.

Ранее в воскресенье пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков рассказал об основных пунктах церемонии вступления Владимира Путина в должность главы государства. Газета ВЗГЛЯД сообщала, какие задачи поставит президент перед новым Кабинетом министров.