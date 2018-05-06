Пугачева опровергла слухи о состоянии своего здоровья

Певица Алла Пугачева опубликовала в Instagram свою фотографию и запись о том, как ждет мужа Максима Галкина, опровергнув таким образом фейковую новость о своей смерти, запущенную ранее в соцсетях.

«От радости сердечко тает, мой муж сегодня прилетает», – написала Пугачева в своем Instagram, опубликовав также свою фотографию.

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 6 Май 2018 в 12:50 PDT

Таким образом она еще раз опровергла новость, которую запустили в соцсетях о якобы смерти Пугачевой, которую запустил пользователь Twitter «Романа». Назывались даже «причины смерти» - «закупорка сердечной артерии» или «передозировка наркотиков». Однако информация оказалась обычным «фейком».