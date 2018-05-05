Мужчина с ножом напал на прохожих в центре Гааги

В центре Гааги вооруженный ножом мужчина ранил трех человек, сообщает полиция.

Нападавший вошел в кафе у Университета прикладных наук, где нанес одному из посетителей около пяти ударов ножом. Выйдя на улицу, он ранил еще двух человек, передает RT со ссылкой на De Telegraaf.

Полиция задержала нападавшего. При задержании преступник получил огнестрельное ранение в ногу.

Как сообщает полиция, мужчина раньше лечился в больнице, был известен «странным поведением», передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.