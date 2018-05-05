Трамп оправдал ношение оружия британскими законами

Президент США Дональд Трамп рассказал, что одна из больниц Лондона похожа на военный госпиталь из-за огромного числа пациентов с ножевыми ранениями; это, по его мнению, связано с запретом на ношение оружия в Британии.

Такое заявление Трамп сделал в пятницу, выступая перед участниками 147-й ежегодной конференции Национальной стрелковой ассоциации США, передает ТАСС со ссылкой на газету «Гардиан».

«Я недавно прочел информацию о том, что в Лондоне, где действуют невероятно жесткие законы в отношении оружия, одна некогда престижная больница в центре похожа на военную зону из-за ужасных ножевых ранений. Да, так и есть: у них нет оружия, но у них есть ножи, и все этажи больницы залиты кровью. Они говорят, что все так плохо, будто это госпиталь в военной зоне», – сказал Трамп, защищая право американцев носить оружие.

При этом президент США не уточнил, из какой именно статьи он почерпнул эти сведения и о какой больнице идет речь.

«Лондон раньше не был привычен к такому. Теперь они к этому привыкают, это довольно жестко», – заметил американский лидер.

Отметим, что, согласно данным, распространенным 26 апреля Управлением национальной статистики Соединенного Королевства, количество преступлений с применением холодного оружия в Англии и Уэльсе выросло в минувшем году на 22%.

Так, полиция зафиксировала 39,6 тыс. подобных преступлений в 2017 году, годом ранее – 32,5 тыс.

В Лондоне количество убийств с апреля 2017 года по март 2018 года выросло на 44% по сравнению с предыдущими 12 месяцами – со 109 до 157. Из 62 человек, убитых в Лондоне в этом году, 36 погибли от ножевых ранений.

Ранее сообщалось, что Трамп увидел причину нападений на школы в том, что в учебных заведениях нет оружия.