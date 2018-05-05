Перед 9 Мая в Москве повредили памятник

Полиция начала розыск вандалов, повредивших памятник в селе Красная Пахра в Новой Москве.

В полицию обратился замглавы администрации поселения Краснопахорское, передает АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Так, во время «осмотра объектов монументального искусства» работники администрации обнаружили, что неизвестные повредили солнечные часы в форме звезды, «а именно разрушили облицовочное мраморно-плиточное покрытие».

В МВД проводят проверку и устанавливают сумму ущерба. С места происшествия изъяли вещественные доказательства.

Напомним, в январе вандалы повредили монумент «Здесь начинается Россия» на Камчатке.