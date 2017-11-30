Вандалы изуродовали монумент «Здесь начинается Россия»

На Камчатке неизвестные повредили скульптурную композицию «Здесь начинается Россия», сообщили в администрации города Елизово.

Архитектурную форму «Медведи» на территории Елизовского городского поселения неизвестный гражданин повредил ориентировочно с 11 по 15 января, передает РИА «Новости».

«У скульптуры медведицы обломали уши. По информации с камер видеонаблюдения, 12 января в 22.40 (13.40 мск, – прим. ВЗГЛЯД) группа лиц позирует на постаменте памятника с медведями «Здесь начинается Россия». 13 января в 2.48 (17.48 12 января, – прим. ВЗГЛЯД) четверо мужчин фотографируются на фоне символа Камчатки», – сообщили в администрации Елизово.

Власти города не исключают, что к повреждению скульптуры могут быть причастны эти люди. За любую информацию о злоумышленниках в администрации объявили вознаграждение, а также обратились в полицию. ГУ МВД по Камчатскому краю начало проверку.

Скульптурную композицию медведицы с медвежонком «Здесь начинается Россия» установили в 2011 году в окрестностях города Елизово. С тех пор монумент неоднократно подвергался нападениям вандалов.