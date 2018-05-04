Израиль передумал бороться с Бельгией и Германией за место в СБ ООН

Израиль решил не бороться с Бельгией и Германией за место непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2019–2020 годы, сообщают информационные агентства.

Эти три страны претендовали на два места в Совбезе от группы западноевропейских и «прочих» стран, но Израиль решил отозвать свою кандидатуру, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Как сообщает Reuters, Израиль решил, что у него мало шансов занять место в СБ ООН.

Выборы в Генассамблее ООН пройдут в июне.

Напомним, непостоянные члены СБ ООН избираются по принципу равномерного регионального представительства из пяти групп. У «группы государств Западной Европы и прочих» (28 стран) - два места. Кроме того, к этой группе относятся три постоянных члена СБ ООН: Великобритания и Франция (Западная Европа) и США («прочие» страны).