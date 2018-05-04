Рубль снизился к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром пятницы, 4 мая, рос на 10 копеек – до 63,13 рубля, евро поднимался на 11 копеек, достигая 75,69 рубля, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,07% – до 73,57 доллара за баррель, передает РИА «Новости».