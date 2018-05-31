Российские оппозиционеры не поверили в историю СБУ с Бабченко

Оппозиционные российские блогеры и политики отказались верить в историю с инсценировкой убийства журналиста Аркадия Бабченко и ожидают предоставления Украиной веских доказательств.

Блогер Рустам Адагамов, проживающий в Праге, считает, что СБУ использовала российского журналиста Аркадия Бабченко в своих целях.

«Аркадий, ты первый год в интернете, что ли? Тебя просто н******. СБУ просто использовала Бабченко в своих целях. Это безжалостно, нечестно и подло», – написал Адагамов в своем Twitter.

Блогер разместил на своей странице рассказ адвоката Евгения Солодко о своем подзащитном, подозреваемом в организации «убийства» журналиста Борисе Германе.

Бывший заместитель председателя правительства России Альфред Кох, известный своими русофобскими взглядами, назвал «убийство» Бабченко «тухлой историей». «Похоже, СБУ обосралось по-крупному. Пока еще трудно оценить реальный масштаб того вреда, который был нанесен репутации государственных органов Украины спектаклем, устроенным СБУ. Но уже сейчас понятно, что он огромен», – написал проживающий в Германии Кох в своем Facebook.

Колумнист «Эха Москвы» Николай Травкин считает, что доказательства причастности России к истории с «убийством» Бабченко нужны «железобетонные».

«Мужик какой-то признания дает, что 40 тыс. долларов от спецслужб России получил – и это достаточное доказательство? Да и без этого, мол, ясно, кто убийство готовил. Репутация — вот главный аргумент!», – пишет Травкин.

Он по его мнению, российские и украинские спецслужбы «в одном котле готовились», поэтому нельзя сказать, что Москва «врет на каждом шагу», а СБУ «честнейшие».

«Так что ждем что-нибудь посущественнее. Не тот случай, когда достаточно идеологических пристрастий», – заключил Травкин.

Ранее в четверг Бабченко, убийство которого оказалось инсценировано в Киеве, рассказал британским СМИ об этой «спецоперации».

Бабченко заявил, что речь шла не о «фейк-ньюс, речь шла о спецоперации». Ему якобы показали «все его документы, документы жены, фото дома» и «такие фото, которые были только в российском паспортном столе». «Ты не задаешься вопросом, не фейк ли это ньюс. Ты думаешь о том, как выжить», – рассказал журналист.

Также в четверг стало известно, что «исполнителем убийства» Бабченко оказался иеродиакон Аристарх.