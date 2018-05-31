Мужчина в Ставрополье расстрелял семью

Объявлен в розыск житель села Левокумское Ставропольского края, который застрелил тещу, ранил жену и ее брата.

По версии следствия, ночью 27 мая во время ссоры с женой житель села Левокумское 36-летний Ахмад Даудов достал огнестрельное оружие и стал стрелять в супругу, ее мать и брата, сообщает управление СК по Ставропольскому краю.

Затем он скрылся, а потерпевшие были доставлены в больницу. На следующий день 53-летняя теща подозреваемого скончалась.

В отношении Даудова возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («убийство»), ч. 1 ст. 222 УК РФ («незаконное приобретение и ношение огнестрельного оружия»), п. «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам»). «В настоящее время он объявлен в федеральный розыск», – сообщает СК.