Худрук театра им. Пушкина отреагировал на сообщения о деле против него

Художественный руководитель театра им. Пушкина Евгений Писарев опроверг появившуюся ранее информацию о возбуждении в отношении него уголовного дела о растрате.

«Я подчеркиваю, что еще никакого уголовного дела против меня не возбуждено», – сказал он, передает РИА «Новости».

По данным источника в правоохранительных органах, Писарев подозревается в присвоении или растрате – следствие считает, что он оплатил судебный штраф за счет средств театра.

Столичное управление МВД, не называя имен, сообщило, что «46-летний москвич, работая в одном из государственных театров, оплатил штраф... за счет средств театра», нанеся ущерб в 15 тыс. рублей. Уголовное дело возбуждено по ст. 160 УК РФ («присвоение или растрата»).

«Я думаю, что просто неправильно был проведен платеж», – прокомментировал Писарев и добавил, что в 2016 году «в театре были некоторые нарушения пожарной безопасности, и определен штраф в 15 тыс. рублей». По его словам, бухгалтерия театра решила не беспокоить руководителя и выплатила штраф, потом удержав с его зарплаты 15 тыс. рублей. «Возможно, это неправильный порядок выплаты», – отметил он.

Также он высказал мнение, что в театре должны быть разделены полномочия художественного руководителя и директора, чтобы худрук отвечал только за творческую составляющую.

Ранее расследование международной организации Transparency International показало, что руководители ряда государственных театров распределяют бюджетные деньги в свою пользу.