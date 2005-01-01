Дуров нашел «русский след» в запрете обновления Telegram в App Store

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что запрет компанией Apple обновлений мессенджера во всем мире связан с блокировкой программы в России.

«Apple не позволяет Telegram обновлять свои приложения iOS во всем мире с тех пор, как российские власти приказали Apple удалить Telegram из App Store», – написал Дуров в своем Telegram-канале.

Напомним, 28 мая Роскомнадзор потребовал от Apple удалить из Appstore приложение Telegram, прекратить рассылку его push-уведомлений.

Позже стало известно, что Apple блокирует обновления приложения Telegram с середины апреля

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщал, что ведомство ведет переговоры с юристами компаний Google и Apple по вопросу удаления или ограничения доступа к приложению Telegram в онлайн-магазинах.

Он подчеркивал, что все последние теракты, в том числе и в России, координировались через мессенджер Telegram.