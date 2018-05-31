Тело младенца нашли в Подмосковье в канализации

Тело новорожденного ребенка найдено в канализационной трубе в подмосковном Щелково, по данному факту ведется проверка, сообщила пресс-служба регионального СК.

По данным следствия, 30 мая в правоохранительные органы поступило сообщение о лежащем в канализационной трубе в подвале дома теле новорожденного ребенка.

«В городе Щелково следователи устанавливают обстоятельства смерти новорожденного, тело которого обнаружено в канализационной трубе», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

В СК отметили, что тело шестимесячного младенца было смыто в канализацию через унитаз.

Напомним, в апреле следователи начали проверку по факту смерти новорожденного мальчика, которого родители бросили в сумке на улице в городе Энгельсе Саратовской области.