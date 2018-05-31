Тело младенца нашли в Подмосковье в канализации

Взгляд
31 мая, четверг  |  Последнее обновление — 14:42  |  vz.ru
Разделы

Чем российский бензин мешает Казахстану

Казахстан защищает свой рынок бензина от России Фото: Shamil Zhumatov/Reuters
В Казахстане рассматривают меры ограничения поставок российского бензина, и это при том, что топливо из РФ поставлялось в страну десятилетиями. Почему Астане перестали нравиться российские нефтепродукты и какое отношение это имеет к росту цен на топливо внутри России? Подробности...
Перейти а раздел…

Как была организована инсценировка убийства Бабченко

Сама по себе инсценировка убийства Аркадия Бабченко была выполнена убедительно Фото: podrobnosti.ua
Если забыть о моральной стороне поступка СБУ, сам по себе спектакль с Бабченко с технической точки зрения надо признать удачным. Отдельные нюансы вызывали сомнение, но в целом публика поверила. Как именно и ради чего полиция организовывает подобные операции? Подробности...
Перейти а раздел…

Организаторам инсценировки убийства Бабченко отказало чувство меры

«Отдельные извинения моей жене. Олечка, прости, но здесь было без вариантов», – заявил БабченкоФото: Jörg Carstensen/DPA/Global Look Press
Служба безопасности Украины опубликовала заявление о том, что «убийство» российского журналиста Аркадия Бабченко было всего лишь имитацией. О ней не знали даже жена и мать псевдопокойника. Их в данной ситуации, пожалуй, жальче всего. И это не единственное, что можно сказать о воскрешении патентованного хама. Подробности...
Перейти а раздел…

Российская дипломатия на Ближнем Востоке близка к крупнейшему успеху за 30 лет

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на встрече с Сергеем Лавровым в Москве. Ряд СМИ описывают ее как «холодную»Фото: Natalia Kolesnikova/Reuters
Согласно ряду данных, России удалось почти невозможное: исключить из сирийского конфликта фактор ирано-израильского противостояния, что позволит перевести войну в решающую фазу и закончить процесс объединения страны. Но что именно Москва посулила Израилю? И правда ли то, что нам пришлось предать своего союзника – Иран? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
Перейти а раздел…

Люди пришли выразить скорбь и ярость, а их грубо развели

Алексей Чадаев, директор Аналитического центра «Московский регион» (АЦМР)
История с инсценированной смертью журналиста Бабченко заставила меня задуматься вот о чем. «Градус» конфликта может быть разным. Откуда берется эта внутренняя потребность в возгонке именно градуса противостояния? Подробности...

Украина успешно продвигает свой новый имидж европейской Либерии

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
История «смерти» и «чудесного воскрешения» Бабченко еще долго будет объектом пристального внимания. Однако остается глобальный вопрос: как вообще могла произойти эта история? Как руководству СБУ могла в голову прийти эта идея? Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Жив Бабченко. «Абрамс» на Красной площади не отменяется?

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
История со свежеожившим, вроде как застреленным в спину господином «А вот мой Яндекс-кошелёк» Аркадием Бабченко – удивительный пример выстрела себе в ногу. Ну и, конечно, возникают вопросы – будут ли извиняться все те, кто уже назначил виноватых? Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
    Перейти а раздел…

    Путин открыл Крымский мост

    Обсуждение: 17 комментариев

    Церемония инаугурации Владимира Путина

    Обсуждение: 40 комментариев

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев
      Перейти а раздел…

      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

      ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенир
      Подробности...
      Обсуждение: 18 комментариев

      Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались

      Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодых
      Подробности...
      Обсуждение: 9 комментариев

      Путин открыл Крымский мост

      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Российский миллиардер Роман Абрамович получил паспорт Израиля. А вам хотелось бы иметь другое гражданство?
        • Да, вместе с российским

        • Да, вместо российского

        • Нет

        Украинский политик заявил о существовании тайного мирового правительства, решающего глобальные вопросы. А вы верите в существование такого правительства?
        • Да

        • Нет

        Открытый гей Антон Красовский намерен участвовать в выборах мэра Москвы. Влияет ли на ваш политический выбор сексуальная ориентация политика?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Москва ответила на призывы взять ответственность за крушение MH17
          Guardian: Фейковое убийство Бабченко – невероятный идиотизмЛавров подарил лидеру КНДР шкатулку для секретовНазвана доля фальсифицированного сыра на прилавкахЕС приготовился ответить на пошлины США
          Раскрыты подробности об «организаторе убийства» БабченкоСоветник Порошенко призвал разместить базу ВМС Украины на границе с КрымомЗидан уволился из мадридского «Реала»Ким Кардашьян встала на «место Климкина» у стола Трампа
          Бабченко сказал, когда снова начнет опасаться за свою жизньПознер рассказал об опасности случайной Третьей мировой войныНазваны сроки строительства подлодки «Хаски» с гиперзвуковыми ракетами «Циркон»Балтийский курорт Зеленоградск вошел в число победителей всероссийского конкурса

          Главная тема


          Российская дипломатия на Ближнем Востоке близка к крупнейшему успеху за 30 лет

          «убийство» Бабченко


          Кремль предложил главе СБУ ответить за слова

          «Это наша земля»


          Асад сказал, как заставить американцев уйти из Сирии

          ордер на Браудера


          В Госдуме ответили на призыв Макфола исключить Россию из Интерпола

          «империя варваров»


          Украинский министр призвал «сжечь Москву»

          «психиатрический синдром»


          Постпред России при ООН поставил Украине диагноз

          Война на Украине


          Появилось видео уничтожения бронетехники ВСУ под Горловкой

          крылатые ракеты


          Россия нашла применение полученным из Сирии «Томагавкам»

          холодная война


          Последняя зарубежная битва советских военспецов едва не привела к катастрофе

          «смерть» и «воскрешение» Бабченко


          Ирина Алкснис: Почему операции российских спецслужб вызывают интерес, а в случае СБУ – хохот

          «мистический ореол»


          Егор Холмогоров: Убивал ли Иван Грозный своего сына, как показано на картине Репина

          «влиятельный гуру»


          Сергей Худиев: Сочетание духовного наставника и экономического советника опасно

          на ваш взгляд


          Российский миллиардер Роман Абрамович получил паспорт Израиля. А вам хотелось бы иметь другое гражданство?

          Тело младенца нашли в Подмосковье в канализации

          31 мая 2018, 12:51

          Текст: Дмитрий Зубарев

          Версия для печати

          Тело новорожденного ребенка найдено в канализационной трубе в подмосковном Щелково, по данному факту ведется проверка, сообщила пресс-служба регионального СК.

          По данным следствия, 30 мая в правоохранительные органы поступило сообщение о лежащем в канализационной трубе в подвале дома теле новорожденного ребенка.

          «В городе Щелково следователи устанавливают обстоятельства смерти новорожденного, тело которого обнаружено в канализационной трубе»,  передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

          В СК отметили, что тело шестимесячного младенца было смыто в канализацию через унитаз.

          Напомним, в апреле следователи начали проверку по факту смерти новорожденного мальчика, которого родители бросили в сумке на улице в городе Энгельсе Саратовской области.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............