Климкин прокомментировал свое выступление в СБ ООН на фоне ситуации с Бабченко

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что не был в курсе спецоперации СБУ по предотвращению покушения на Аркадия Бабченко, выступая на заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке.

«Меня спрашивают, знал ли я о спецоперации по Бабченко, выступая позавчера в СБ ООН. Отвечаю: не знал, говорил искренне. И я очень рад, что Аркадий жив», – написал Климкин в Facebook.

Он добавил, что после ситуации с Бабченко его тезис о дестабилизации Россией ситуации на Украине «более чем оправдан».

Напомним, когда стало известно об «убийстве» журналиста Аркадия Бабченко, Климкин, выступая на заседании СБ ООН по Украине, заявил, что пока рано говорить, кто может стоять за инцидентом, однако Россия якобы предпринимает «разные тактики для дестабилизации Украины».

В среду глава СБУ Василий Грицак официально сообщил, что журналист Бабченко жив. Инсценировка его гибели оказалась частью «спецоперации» по предотвращению «покушения». Бабченко также выступил с заявлением, а позже снова пообещал вернуться в Россию на «Абрамсе».