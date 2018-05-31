МИД связал «дело Скрипалей» с ЧМ-2018

«Тему Скрипалей» пытаются использовать для срыва ЧМ-2018, заявил посол по особым поручениям МИД Андрей Нестеренко.

«Что касается сообщений, которые появились в СМИ Британии, то, наверное, это связано с общей линией политического руководства этой страны, которая хочет, чтобы праздника футбола у нас не состоялось», – передает РИА «Новости» комментарий Нестеренко, по поводу недавних публикаций в зарубежных СМИ о том, что британские футбольные фанаты намерены во время чемпионата мира и устроить «третью мировую».

«Вдобавок к этому привязывается «тема Скрипалей», – подчеркнул он.



При этом Нестеренко утвердительно ответил на уточняющий вопрос о том, считает ли он, что эта тема эксплуатируется для того, чтобы сорвать ЧМ по футболу,

«Высказываются предположения, что там чуть ли не третья мировая война будет. Мне кажется, что это нелепость. Это изобретение тех, кто хочет просто сорвать наше мероприятие, занимается спекуляцией различных политических тем», – сказал он.

Напомним, в среду глава МИД Сергей Лавров заявил, что публичные обвинения России в крушении малайзийского Boeing над Украиной в 2014 году специально сделаны в преддверии ЧМ-2018.