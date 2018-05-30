Лавров связал обвинения в крушении Boeing с ЧМ-2018

Публичные обвинения России в крушении малайзийского Boeing над Украиной в 2014 году специально сделаны в преддверии ЧМ-2018, заявил глава МИД Сергей Лавров.

Лавров, выступая на международном форуме «Примаковские чтения», заявил, что Нидерланды «на основании отсутствия каких-либо фактов» обвинили Москву в крушении МН17, передает ТАСС.

Теперь же от Москвы требуют «требует только одно – сказать, что это наша воинская часть, наша система «Бук», а весь вклад России в расследование отвергается, хотя оно еще не завершено.

«Думаю, что они решили сделать это публично в контексте их собственных размышлений о предстоящих крупных международных мероприятиях. У них есть желание подпортить настроение, но это попытки с негодными средствами», – сказал министр.

В настоящее время, считает глава МИД, прямое использование силы под выдуманным предлогом все чаще используется в мире «для достижения сиюминутных конъюнктурных интересов».

Напомним, на минувшей неделе Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в причастности к крушению самолета Boeing «Малайзийских авиалиний» на Украине в июле 2014 года. Москва в ответ указала на идеологическую заданность поиска виновных в крушении MH17.

Президент России Владимир Путин по этому поводу официально заявил, что ракета, сбившая малайзийский Boeing, не принадлежала российским ВС.