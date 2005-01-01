Назарбаева наделили пожизненным правом

Верхняя палата парламента Казахстана одобрила законопроект о Совете безопасности, закрепляющий за действующим президентом Нурсултаном Назарбаевым право пожизненно возглавлять Совбез, сообщил источник.

«Устанавливается, что первому президенту Республики Казахстан – Елбасы в силу его исторической миссии пожизненно принадлежит право возглавлять Совет безопасности в качестве председателя», – передает РИА «Новости» заключение комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.

Также законопроект наделяет Совбез статусом конституционного органа, который будет координировать проведение единой государственной политики в сфере обеспечения нацбезопасности и обороноспособности Казахстана.



Состав Совета безопасности будет формировать президент по согласованию с председателем Совета безопасности.



Законопроект направлен на подпись президенту Казахстана.

Напомним, 19 апреля депутаты сената парламента Казахстана ратифицировали протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение с США об обеспечении коммерческого железнодорожного транзита специального груза через территорию республики в связи с участием США в усилиях по стабилизации и восстановлению Афганистана.