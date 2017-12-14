СМИ сообщили о скором появлении на Каспии военной базы США

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25 апреля, среда  |  Последнее обновление — 11:27  |  vz.ru
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Украина по-бандитски отпугивает китайцев от уникального советского предприятия

Китайцы хотят забрать украинские технологии производства двигателей Фото: Марина Лысцева/РИА «Новости»
На крупнейшем украинском заводе по производству авиационных двигателей «Мотор Сич» прошли обыски. Служба безопасности Украины считает, что контрольный пакет уникального предприятия желают захватить иностранцы – и это вовсе не Россия, как могло бы показаться. Может ли Киев помешать китайцам завладеть важнейшим активом, оставшимся Украине от СССР? Подробности...
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За что критикуют российский МИД

Чаще всего МИД критикуют за отсутствие долгосрочной стратегии и тактику «оборона вместо атаки»Фото: Наталья Селиверстова/РИА «Новости»
Министерство иностранных дел России уже который год входит в число наиболее популярных в народе ведомств со своими героями и историей успеха. В то же время сотрудников Смоленской площади часто критикуют, в том числе с академических и стратегических позиций. Попробуем разобраться, что в этой критике справедливо, а что нет. Подробности...
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Климкин грубо ошибся в подсчете тех, кто бросил Украину ради России

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Министр иностранных дел Украины призвал вернуть уехавших в Россию украинцев обратно – таких он насчитал около трех миллионов. И даже если забыть о том, что реальное число жителей Украины, сбежавших в Россию, гораздо больше, остается актуальным другой вопрос. При каких условиях все эти люди готовы вернуться обратно? Подробности...
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В методах свержения Саргсяна и Януковича есть принципиальная разница

Украинский и армянский «майданы» похожи лишь на первый взглядФото: Максим Никитин/ТАСС,
Асатур Есаянц/Sputnik/РИА «Новости»
Победу армянской оппозиции в Ереване настойчиво сравнивают с тем, что происходило четыре года назад в Киеве. Разъяснять разницу между этими двумя событиями пришлось даже пресс-секретарю Кремля. При внимательном рассмотрении нетрудно заметить, что внешнее сходство действительно имеется – но различий при этом гораздо больше. В чем же они? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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«Бессмертный полк» не нуждается в «сгонах»

Кристина Потупчик, президент Фонда открытой новой демократии
Десятиклассник одной из школ города инициировал заявление, которое подписали еще шесть его одноклассников. Ученики заявили, что отказываются участвовать в каких-либо мероприятиях 9 мая, поскольку этот день считается выходным. Подробности...
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Почему «глобальная сила добра» всегда сеет хаос

Сергей Худиев, публицист, богослов
«Кровавый диктатор убивает свой народ» – мощная кампания в прессе – Запад приходит на помощь – страна погружается в кровавый хаос – выясняется, что предлог для войны был сфальсифицирован. В чем причины чрезвычайной устойчивости этой схемы? Подробности...
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Что на самом деле ответил Константинополь Украине

Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
На очередной запрос Украины о том, чтобы «организовать свою «маленькую, независимую, но каноничную Церковь», Вселенский патриархат все же дал официальный ответ. И сам Петр Алексеевич пишет о том, что «дело сдвинулось». Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      Беспорядки в Ереване завершились отставкой главы Армении

      Возглавлявший Армению 10 лет Серж Саргсян подал в отставку на фоне многотысячных протестов оппозиции. Число протестующих в Ереване накануне достигло сотен тысяч, причем к ним примкнули даже военные. Беспорядки перебросились на провинцию. Еще неделю назад власть Саргсяна казалась незыблемой
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      На «Аллее правителей» установили бюст Бориса Ельцина

      Бюст Бориса Ельцина работы Зураба Церетели установили в Москве на «Аллее правителей» в Российском военно-историческом обществе. На церемонии открытия присутствовала вдова бывшего главы государства Наина Ельцина
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      Украина уничтожила в Луганске технику для парада 9 мая

      В ночь на 17 апреля украинские военные обстреляли Луганск. В результате был уничтожен танк времен ВОВ и другая техника, которая должна была принять участие в параде в честь 9 мая. Еще с 30 марта в Донбассе действует так называемое пасхальное перемирие, однако обстрелы в регионе не прекращаются
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        Является ли происходящее в Армении цветной революцией?
        • Да

        • Нет

        Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?
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          СМИ сообщили о скором появлении на Каспии военной базы США

             25 апреля 2018, 09:52
          Фото: Будневич Иосиф/ТАСС
          Текст: Алина Назарова

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          Решение сената Казахстана ратифицировать соглашение об использовании американскими ВМС казахстанских портов «Актау» и «Курык» для транзита специальных грузов в Афганистан, по мнению экспертов, превратит порты в базу Пентагона и его союзников.

          Депутаты сената парламента Казахстана еще 19 апреля ратифицировали протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение с США об обеспечении коммерческого железнодорожного транзита специального груза через территорию республики в связи с участием США в усилиях по стабилизации и восстановлению Афганистана, передает РИА «Новости».

          Маршрут транзита специальных грузов в Афганистан по предложению США пойдет из Грузии и Азербайджана через Каспийское море в Казахстан и далее железнодорожным транспортом через станции Сарыагаш, Келес или Бейнеу-Каракалпакия в Узбекистан и далее в Афганистан, сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

          «В перечень контрольно-пропускных пунктов добавлены порты «Актау» и «Курык». Делается это целиком в интересах Казахстана как стратегического партнера США, которые стремятся к поддержанию мира и стабильности в соседнем Афганистане», – сказал министр.

          Вместе с тем, опрошенные 24 апреля «Независимой газетой» эксперты считают, что после подписания документов президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым порт «Актау» автоматически станет базой Пентагона и его союзников, каким бы «транзитным» узлом или центром его ни называли.

          «Нынешний разворот Казахстана в сторону США несет антироссийский формат, но в целом не угрожает интересам России. Однако появление любого корабля США с военными или невоенными грузами в акватории Каспия крайне нежелательно», – сказал директор по культурным, научным и образовательным проектам Центра традиционных культур (Москва) Александр Собянин.

          По его словам, «исправленный» маршрут через порты Черного моря и далее в Азербайджан и на Каспий – «это очень кривая и абсолютно алогичная логистика». Поэтому нынешнее соглашение является «военно-политическим продавливанием американских интересов». Северный маршрут поставок грузов в Афганистан – это всего 7–10% от всех грузов США и НАТО, предназначенных для Афганистана, и стоимостью в два-три раза дороже, чем если бы они прошли по Южному маршруту, которым постоянно пользуются США.

          По мнению эксперта по Центральной Азии и Среднему Востоку Александра Князева, использование портов «Актау» и «Курык» для американского военного транзита может разрушить и без того хрупкую архитектуру каспийской безопасности. В условиях нынешнего американско-российского и традиционного американско-иранского противостояния это присутствие, сколь бы оно ни было «транзитным», будет вызывать сильное раздражение как в Москве, так и в Тегеране. Учитывая растущие противоречия России и США, а заодно и США и Ирана в Афганистане, куда де-юре будут идти грузы. Возобновление так называемого «Северного распределительного пути» через Каспий может стать препятствием и в наметившемся разрешении вопроса о его (Каспия) правовом статусе, отметил Князев.

          Научный сотрудник Института востоковедения РАН Александр Воробьев говоря о последствиях такого решения для стабильности на Каспии, для интересов России в регионе, отметил, что ситуация скорее неблагоприятная и невыгодная, хотя и не несет Москве какой-либо явной угрозы. Он отметил, что в кооперации, которая предусматривает доставку американских военных грузов через порты «Актау» и «Курык» в Афганистан, участвует не только Казахстан, но также и Узбекистан, Азербайджан. Однако именно Астана является членом ОДКБ, и принятое властями Казахстана решение позволило Вашингтону «замкнуть цепь» поставок собственных грузов специального назначения через Каспийское море.

          О том, что между США и Казахстаном проходили переговоры о возможности использования каспийского порта «Актау» как транзитного пункта переброски грузов, стало известно после публикаций WikiLeaks в 2013 году. После чего факт переговоров признал и Нурсултан Назарбаев.


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