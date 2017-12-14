СМИ сообщили о скором появлении на Каспии военной базы США

Решение сената Казахстана ратифицировать соглашение об использовании американскими ВМС казахстанских портов «Актау» и «Курык» для транзита специальных грузов в Афганистан, по мнению экспертов, превратит порты в базу Пентагона и его союзников.

Депутаты сената парламента Казахстана еще 19 апреля ратифицировали протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение с США об обеспечении коммерческого железнодорожного транзита специального груза через территорию республики в связи с участием США в усилиях по стабилизации и восстановлению Афганистана, передает РИА «Новости».

Маршрут транзита специальных грузов в Афганистан по предложению США пойдет из Грузии и Азербайджана через Каспийское море в Казахстан и далее железнодорожным транспортом через станции Сарыагаш, Келес или Бейнеу-Каракалпакия в Узбекистан и далее в Афганистан, сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

«В перечень контрольно-пропускных пунктов добавлены порты «Актау» и «Курык». Делается это целиком в интересах Казахстана как стратегического партнера США, которые стремятся к поддержанию мира и стабильности в соседнем Афганистане», – сказал министр.

Вместе с тем, опрошенные 24 апреля «Независимой газетой» эксперты считают, что после подписания документов президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым порт «Актау» автоматически станет базой Пентагона и его союзников, каким бы «транзитным» узлом или центром его ни называли.

«Нынешний разворот Казахстана в сторону США несет антироссийский формат, но в целом не угрожает интересам России. Однако появление любого корабля США с военными или невоенными грузами в акватории Каспия крайне нежелательно», – сказал директор по культурным, научным и образовательным проектам Центра традиционных культур (Москва) Александр Собянин.

По его словам, «исправленный» маршрут через порты Черного моря и далее в Азербайджан и на Каспий – «это очень кривая и абсолютно алогичная логистика». Поэтому нынешнее соглашение является «военно-политическим продавливанием американских интересов». Северный маршрут поставок грузов в Афганистан – это всего 7–10% от всех грузов США и НАТО, предназначенных для Афганистана, и стоимостью в два-три раза дороже, чем если бы они прошли по Южному маршруту, которым постоянно пользуются США.

По мнению эксперта по Центральной Азии и Среднему Востоку Александра Князева, использование портов «Актау» и «Курык» для американского военного транзита может разрушить и без того хрупкую архитектуру каспийской безопасности. В условиях нынешнего американско-российского и традиционного американско-иранского противостояния это присутствие, сколь бы оно ни было «транзитным», будет вызывать сильное раздражение как в Москве, так и в Тегеране. Учитывая растущие противоречия России и США, а заодно и США и Ирана в Афганистане, куда де-юре будут идти грузы. Возобновление так называемого «Северного распределительного пути» через Каспий может стать препятствием и в наметившемся разрешении вопроса о его (Каспия) правовом статусе, отметил Князев.

Научный сотрудник Института востоковедения РАН Александр Воробьев говоря о последствиях такого решения для стабильности на Каспии, для интересов России в регионе, отметил, что ситуация скорее неблагоприятная и невыгодная, хотя и не несет Москве какой-либо явной угрозы. Он отметил, что в кооперации, которая предусматривает доставку американских военных грузов через порты «Актау» и «Курык» в Афганистан, участвует не только Казахстан, но также и Узбекистан, Азербайджан. Однако именно Астана является членом ОДКБ, и принятое властями Казахстана решение позволило Вашингтону «замкнуть цепь» поставок собственных грузов специального назначения через Каспийское море.

О том, что между США и Казахстаном проходили переговоры о возможности использования каспийского порта «Актау» как транзитного пункта переброски грузов, стало известно после публикаций WikiLeaks в 2013 году. После чего факт переговоров признал и Нурсултан Назарбаев.