Шины самолета ВВС США лопнули при посадке

Самолет-заправщик КС-135 Stratotanker американских ВВС совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Милуоки, сообщил представитель 128-го авиакрыла национальной гвардии штата Висконсин.

Самолет приземлился из-за неполадок на борту, передает ТАСС со ссылкой на WISN.

При этом во время приземления раздались громкие хлопки, появились клубы дыма. WISN пояснила, что при посадке у КС-135 лопнули две покрышки на шасси.

Аэропорт приостановил работу, так как шасси пришлось чинить прямо на взлетной полосе.