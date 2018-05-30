Грызлов заявил о создании условий для обмена пленными в Донбассе

Полпред России в контактной группе по Украине Борис Грызлов заявил, что созданы все условия для обмена пленными между сторонами конфликта в Донбассе, Москва призывает Киев не строить «искусственные препятствия» для этого.

«Мы также призвали власти Украины не строить искусственные препятствия для обмена удерживаемых сторонами людей по принципу «всех на всех», чьи личности установлены и подтверждены», – заявил Грызлов, отметив, что созданы все условия для подобного обмена, передает РИА «Новости».

Грызлов также отметил, что представители России на заседании контактной группы попросила ДНР и ЛНР не поддаваться на провокации ВСУ.

Полпред России отметил, что ВСУ, нарушая режим прекращения огня, «демонстрируют реальное нежелание украинской стороны конфликта создать условия для урегулирования ситуации на базе минских соглашений».

В начале апреля Грызлов также заявил, что для обмена пленными между республиками Донбасса и Киевом созданы условия, однако украинские власти постоянно создают искусственные трудности, отступая от принципа «всех на всех».