В программе реновации решено использовать технологию «умного» сноса

Технология «умного» сноса, которая предполагает дальнейшее использование строительного мусора, станет основой разбора ветхих домов в Москве в рамках программы реновации, сообщил заммэра города Марат Хуснуллин.

«Мы хотим делать «умный» снос. Хотим материалы, из которых построен дом, максимально использовать как вторичное сырье», – передает ТАСС слова Хуснуллина, отметившего, что данная технология «потребует времени и создания определенного проекта».

По его словам, первая ветхая пятиэтажка будет снесена в рамках программы реновации в Москве до конца текущего года.

В феврале 2018 года ордера на квартиры получили первые переселенцы программы, проживавшие в ветхих домах номер 3 и 5 по улице Константина Федина. Они переехали в дом, адаптированный под стандарты программы, расположенный на востоке города по адресу: 5-я Парковая улица, д. 62Б.

«После того, как мы людей переселили (из ветхих пятиэтажек), далее идет минимум 6 месяцев – это создание проекта сноса. Даже при самом быстром подходе это минимум 6 месяцев. Мы хотим, чтобы в этом году уже первые дома снеслись и постараемся все (подготовительные) процессы ускорить», – сказал Хуснуллин.

По его словам, в рамках программы реновации единовременно проектируется и строится 5 млн квадратных метров жилья, при том, что площадь ветхого жилья в Москве составляет 15 млн квадратных метров.

«Это ветхий фонд, который мы планируем переселить, то есть у нас сейчас 30% (жилфонда) воссоздается. Хоть и кажется, что это отдельные микрорайоны, отдельные дома, на самом деле это мега-проект», – отметил Хуснуллин.

Закон о реновации в Москве, подразумевающий снос ветхого и аварийного жилья в столице, был принят в июне 2017 года. В июле в Госдуме задумались над расширением реновации на все регионы России. В начале апреля идею о распространении программы реновации на всю страну поддержал премьер Дмитрий Медведев.

Напомним, в апреле заместитель мэра российской столицы Марат Хуснуллин на заседании президиума правительства города сообщил, что московские власти отобрали под новое жилье в рамках программы реновации 242 стартовых площадки.