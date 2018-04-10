Для строительства в рамках реновации в Москве отобрали 242 стартовые площадки

Московские власти отобрали под новое жилье в рамках программы реновации 242 стартовых площадки, сообщил на заседании президиума правительства города заместитель мэра российской столицы Марат Хуснуллин.

Отмечается, что в предыдущем постановлении столичного руководства был «утвержден адресный перечень участков, назначенных для строительства стартовых домов, он включал в себя 236 площадок», передает ТАСС.

«В настоящее время разработан проект (постановления правительства Москвы, – прим. ВЗГЛЯД), он внесет прозрачность для жителей. Также определены семь дополнительных стартовых площадок и одна площадка (общей площадью, – прим. ВЗГЛЯД) порядка 14 тыс. квадратных метров исключается», – отметил Хуснуллин.

Также заместитель московского мэра отметил, что строительство стартовых домов предполагается в 2020 и 2021 годах. Большая часть новых подобранных стартовых площадок относится к северному району Москвы – два в районе Бескудниково, один – в Головинском районе Москвы, один – в Тимирязевском районе. Еще один дом будет построен в Нагорном районе (ЮАО) и один – в восточном округе района Восточный.

Напомним, в феврале в Москве сдали первый дом для участников программы реновации ветхого жилья.

Закон о реновации в Москве, подразумевающий снос ветхого и аварийного жилья в столице, был принят в июне 2017 года. В июле в Госдуме задумались над расширением реновации на все регионы России. В начале апреля идею о распространении программы реновации на всю страну поддержал премьер Дмитрий Медведев.