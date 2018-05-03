Глава Федерации бобслея прокомментировал реакцию МОК на оправдание россиян

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков заявил, что у Международного олимпийского комитета (МОК) нет ни одного доказательства вины россиян в употреблении допинга.

«Нужно иметь доказательную базу, а не голословно обвинять наших спортсменов. Это самое главное. Должны быть предоставлены факты, а не данные комиссии Освальда, которая не предоставила никакой доказательной базы в отношении наших спортсменов, в том числе меня. Я не уверен [откажут ли МОК в апелляции], потому что я не нахожусь в CAS. Это работа адвокатов. Но я был уверен, что МОК будет подавать апелляцию. Ну, пожалуйста, пускай подает», – сказал Зубков, передает РИА «Новости».

По его словам, у МОК нет «ни одного факта доказательств». «Ребята оправданы, и почему им отказали в участии в Олимпийских играх, тоже вопрос к МОК. На каком основании они отказали ребятам, которые полностью оправданы?» – отметил Зубков.

В четверг стало известно, что Международный олимпийский комитет будет подавать апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по российским спортсменам, которых ранее необоснованно обвинили в применении допинга.

Напомним, по итогам расследования МОК признал 43 российских спортсменов, участвовавших в Играх в Сочи, виновными в нарушении антидопинговых правил. Их результаты с Олимпиады-2014 были аннулированы, атлетов пожизненно отстранили от участия в Играх. Впоследствии Спортивный арбитраж полностью удовлетворил апелляции 28 россиян и частично – 11 спортсменов.