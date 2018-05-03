Кремль высказал пожелания Армении

В Кремле надеются на то, что добрые союзнические отношения России и Армении останутся принципом внешнеполитического курса как Москвы, так и Еревана, а внутриполитическая ситуация в Армении будет оставаться в конституционных рамках, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы по-прежнему надеемся, что все процессы в Армении будут оставаться в конституционных и законных рамках. Мы желаем нашим армянским друзьям как можно скорейшего урегулирования той ситуации политической, которая сложилась. Также мы надеемся на то, что в любом случае союзнические, добрые и конструктивные двусторонние российско-армянские отношения будут оставаться константой как для внешней политики нашей страны, так и для внешней политики Еревана», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Напомним, в среду лидер армянской оппозиции Никол Пашинян заявил, что Россия – стратегический партнер и союзник Армении, и останется в этом статусе в случае его прихода к власти.