«Зенит» решил пожаловаться на итальянскую федерацию

Футбольный клуб «Зенит» собирается подать жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) на Федерацию футбола Италии, ведущую переговоры с главным тренером петербургского клуба Роберто Манчини, сообщают итальянские СМИ.

Как пишет Gazzeta dello sport, «Зенит» собирается получить компенсацию в случае ухода Манчини, передает ТАСС.

Во вторник глава Федерации футбола Италии Роберто Фаббричини заявил, что Манчини заинтересован в работе в сборной Италии. По его словам, в понедельник руководство федерации встретилось с тренером и обсудило с ним возможность работы в сборной.

При этом контракт 53-летнего Манчини с «Зенитом», заключенный в июне 2017 года, рассчитан на три года с возможностью продления еще на два.