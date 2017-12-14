Скончалась выпавшая из окна студентка МГИМО

В Москве скончалась 21-летняя студентка МГИМО, несколько недель назад выпавшая из окна аудитории, сообщили в НИИ им. Склифосовского.

Девушка скончалась в 4.00 мск, передает РИА «Новости».

Напомним, студентка МГИМО выпала из окна здания университета в начале апреля. В причастности к инциденту заподозрили возлюбленного погибшей.