Студент МГИМО выкинул одногруппницу из окна здания вуза

В соцсетях появилась версия падения 21-летней студентки МГИМО из окна четвертого этажа университетского здания.

Очевидцы сообщили полиции, что студентка не пыталась покончить с собой. Девушку выбросил из окна ее одногруппник, сообщает Telegram-канал Mash.

Согласно основной версии полиции, студентку выбросил из окна возлюбленный после большой ссоры. Студенты МГИМО распространяют в соцсетях фотографию ее молодого человека, называя его подозреваемым.

Также опубликовано видео с места трагедии, снятое очевидцами.

Ранее СМИ сообщали, что студентка МГИМО выпала из окна здания университета на проспекте Вернадского, 76.