Лавров ответил на обвинения в «зачистке» сирийской Думы

Обвинения в адрес России в «зачистке» зоны предполагаемой химической атаки в сирийской Думе абсурдны, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Лавров в интервью итальянскому журналу «Панорама» заявил, что в Москве не могут понять логику тех, «кто выдает произвольное наказание за лучшее доказательство вины», передает РИА «Новости».

«Это нонсенс. Абсурдны и последующие обвинения в том, что российские военные якобы затянули выезд экспертов, а сами тем временем «зачистили место», – сказал министр.

Он добавил, что специалисты могут подтвердить невозможность уничтожения следов химатаки «в условиях разрушенной застройки», так как «вещества проникают глубоко в почву, в стены зданий».

Лавров подчеркнул, что в Думе не было химатаки, но была «нечистоплотная провокация, состряпанная теми, кто не заинтересован в установлении мира в Сирии».

При этом Москва не призывает мир верить ей «на слово», а открыто выступает за расследование произошедшего силами ОЗХО. Россия продолжает ожидать от экспертов этой организации независимого расследования инцидента в сирийском городе Дума, а также приглашает специалистов из США и Франции присоединиться к нему.

Так, ожидается, что «что результатом их (экспертов ОЗХО) поездок станет объективное независимое расследование, включая посещение всех объектов, имеющих отношение к утверждениям о химатаке и к деятельности экстремистов по производству отравляющих веществ», передает ТАСС.

Глава МИДа напомнил также, что специалисты ОЗХО, находившиеся в Бейруте, были готовы выехать в Дамаск, после чего в Думу, но были вынуждены взять паузу из-за ракетных ударов США и союзников 14 апреля.

Он подчеркнул также, что Россия никогда не использовала кого-либо в своих целях в сирийском конфликте.

«Россия, например, в ходе конфликта в Сирии никого не использовала и не использует в узкокорыстных целях. Российские военные, находясь на сирийской территории по приглашению законного правительства этой страны, всемерно способствовали ликвидации военно-политического очага терроризма в лице ИГИЛ*», – сказал Лавров.

Министр отметил, что спрашивать о «сливе» курдов следует не Москву, а разжигателей сепаратистских настроений, обещающих свое покровительство и препятствующих восстановлению законного правительства Сирии над обширными частями страны, а также тех, кто поощрял курдов к объявлению в одностороннем порядке «федерации» и занимался формированием ее силовых структур с функциями, входящими в исключительную компетенцию сирийского государства.

Курдские отряды народного ополчения внесли свой вклад в общие усилия по разгрому террористов в САР и действовали как часть сирийского общества, как граждане своего государства.

Россия же выступает за то, «чтобы в определении постконфликтного будущего Сирии курды участвовали наравне с другими этнорелигиозными составляющими народа этой страны», сказал Лавров.

При этом, по мнению министра, США ведут курс на развал Сирии, продолжая активно «обустраиваться» на восточном берегу Евфрата.

Однако ранее Госдепартамент США и Белый дом заверяли, что единственная цель американцев в САР – разгром террористов.

«К сожалению, мы часто сталкиваемся с ситуацией, причем применительно не только к российско-американским отношениям, но и к другим международным темам, когда звучащие в Вашингтоне заявления не соответствуют реальным действиям», – отметил министр.

Напомним, представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что Россия и Сирия занимаются в сирийской Думе «зачисткой» того места, где якобы была совершена «химическая атака».

До этого Париж заявлял, что Россия и Сирия якобы отказывают сотрудникам ОЗХО в доступе на место предполагаемой химатаки в арабской республике. В российском МИДе в ответ заявили, что доступу экспертов ОЗХО в Думу мешают террористы.

Отметим, официальный представитель МИДа Мария Захарова подтвердила, что Дамаск одобрил приезд инспекторов ОЗХО, опровергнув слух о блокировании работы миссии.