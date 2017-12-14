Пушков оценил запрет на въезд в Россию «скандалисту и русофобу»

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал решение выдворить польского гражданина Томаша Мацейчука из России с запретом на въезд сроком на 30 лет.

В своем Twitter Пушков написал, что это «верное решение». Сенатор добавил, что «скандалист и русофоб» Мацейчук не может называться польским журналистом – он «просто самозванец».

Пушков добавил, что комиссия Совфеда по информационной политике занималась делом Мацейчука и выяснила, что у него не было аккредитации МИД, он не работал ни на одно СМИ – ни польское, ни какое либо еще. Таким образом, он не может считаться журналистом, отметил Пушков.

Напомним, Мацейчуку запретили въезд в Россию сроком на 30 лет – до 2048 года.

Мацейчука задержали в феврале в подмосковных Мытищах, в его квартире прошли обыски в рамках уголовного дела о возбуждении межнациональной розни. В итоге было принято решение о его депортации, однако позже он пытался вновь проникнуть в Россию, но не смог пройти дальше транзитной зоны аэропорта Домодедово.