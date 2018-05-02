Скандальному польскому эксперту с ток-шоу запретили въезд в Россию на огромный срок

Польскому журналисту Томашу Мацейчуку запретили въезд в Россию сроком на 30 лет – до 2048 года.

Согласно уведомлению, опубликованному в Telegram-канале «Майор и Генерал», Мацейчук депортирован до 10 апреля 2048 года.

Информацию подтверждает РЕН-ТВ. По данным телеканала, Мацейчук вопреки судебному запрету пытался попасть в Россию – он прилетел в Москву из Франкфурта, но не смог пройти дальше транзитной зоны аэропорта Домодедово.

Напомним, Мацейчука задержали в феврале в подмосковных Мытищах, в его квартире прошли обыски в рамках уголовного дела о возбуждении межнациональной розни. Также проверялась законность его пребывания в России.

В итоге было принято решение о депортации Мацейчука.

Мацейчук известен как участник ток-шоу на российском ТВ, в которых он занимал антироссийскую позицию. В частности, солдат Красной армии он называл «красными фашистами».