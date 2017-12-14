Умер Вадим Мулерман

В Нью-Йорке в возрасте 79 лет умер легендарный советский эстрадный певец, народный артист РСФСР Вадим Мулерман, сообщила певица и друг семьи Нина Бродская.

«Только сейчас разговаривала со Светланой, женой Вадима Мулермана. Светлана сообщила, что все случилось этой ночью в госпитале, где, к сожалению, не могли выяснить причину болезни, и удалось узнать это за неделю до ухода Вадима из жизни», – передает РИА «Новости» пост Бродской в Facebook.

По словам Бродской, Мулерман будет кремирован и похоронен в родном городе Харькове.

«Он очень любил Харьков, где родился, там же у него похоронены родители. Именно там у него началась жизнь, карьера. И там он похоронил своего брата, также умершего от онкологии, и его желание было такое же», – сказала она.

По словам Бродской, Мулерман умер от онкологии, но «онкологию определили только за восемь дней до смерти».

«Умер он этой ночью (2 мая - прим. ВЗГЛЯД), в госпитале. Он до последнего был в сознании, задыхался, но разговаривал, общался с женой», – сказала Бродская.

Вадим Мулерман получил народную известность в СССР в 1960-х годах, став первым исполнителем таких шлягеров, как «Лада», «Трус не играет в хоккей», «Как хорошо быть генералом».

Последние годы Мулерман жил в Соединенных Штатах.