Опубликованы фотографии работы российского спецназа в Гуте

В сети появились фотографии спецназовцев из России, участвующих в борьбе с террористическими группировками в сирийской провинции Восточная Гута.

Фотографии опубликовал в своем Twitter корреспондент Al-Masdar News Ибра Джудех. «Российский спецназ в ходе наступления в Восточной Гуте», – говорится в подписи к снимкам.

Некоторые пользователи предположили, что на фото изображены бойцы ЧВК «Вагнера».

23 мая генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что освобождение всех пригородов Дамаска завершено. По его словам, были освобождены восточная часть провинции Идлиб, Восточная Гута, Восточный Каламун, Ярмук и северные районы провинции Хомс.