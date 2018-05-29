Киеву ответили на заявление о «проблемах» Крымского моста

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара заявил, что слова Киева о якобы возникших у России «проблемах» из-за Крымского моста указывают на «полнейшую агонию» украинских политиков.

«Сегодня их раздражает тот факт, что Крымский мост построен и введен в эксплуатацию раньше времени. Уже тысячи граждан России, проживающих в Крыму и в Краснодарском крае, каждый день проезжают по нему. Крымский мост является одним из символов нашей страны», – передает его слова RT.

Ганжара назвал заявление представителя Киева «очередными пустыми словами». По его словам, переправа решает «огромное количество логистических проблем», она позволит экономике Крыма получить дополнительный импульс в своем развитии.

В эфире радио Sputnik Ганжара также заметил, что такие заявления со стороны Украины «выставляют Киев даже не то что в дурном, а в смешном для всего мира свете», передает РИА «Новости».

«Украинские политики делают настолько противоречивые заявления, что просто сложно представить, как в рамках одного государства от официальных лиц может звучать такая позиция – от уничтожения Крымского моста украинской армией до того, что Крымский мост якобы принадлежит Украине», – заметил депутат.

Он призвал Киев не заниматься «дурными заявлениями», вместо этого решая собственные проблемы.

Ранее постпред президента Украины по Крыму Борис Бабин заявил, что у России якобы возникли «проблемы» из-за Крымского моста.