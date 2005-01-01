В МИД Абхазии обещают продолжить работу по признанию республики

Абхазская дипломатия ведет работу в разных регионах мира, в том числе на Ближнем Востоке и Латинской Америке, дабы увеличить число стран, признающих независимость республики, сообщил газете ВЗГЛЯД помощник главы МИД Абхазии Ираклий Тужба.

«На протяжении последних нескольких лет шла довольно интенсивная работа для того, чтобы это решение состоялось», – подчеркнул помощник министра иностранных дел Абхазии Ираклий Тужба, комментируя решение Сирии признать независимость Абхазии и Южной Осетии. Сирийская арабская республика стала, таким образом, пятым государством – членом ООН, принявшим подобное решение – после России, Никарагуа, Венесуэлы и Науру.

«Это работа по признанию проводилась как по линии нашего внешнеполитического ведомства, так и безусловно при поддержке российского МИД, так как у нас стратегические и дружеские взаимоотношения с РФ», – подчеркнул Тужба. «Конечно же, российское участие в процессах присутствует, но при этом со своей стороны мы делали все возможное в рамках тех возможностей, которые существуют в нашей республике для того, чтобы приблизить это событие. Это была совместная работа», – добавил помощник главы МИД.

Сухум, безусловно, не собирается останавливаться на достигнутом. «Мы ведем работу в разных направлениях и регионах мира. Сейчас я бы не хотел это конкретизировать, потому что это сопряжено с определенными трудностями. Грузия ведет активное сопротивление этим процессам, прибегая к услугам своих западных партнеров, которые пытаются на всех уровнях и этапах блокировать такого рода решения и процессы», – пояснил Тужба.

Напомним, что сразу после решения Дамаска, МИД Грузии заявил, что начал процедуру разрыва дипломатических отношений с Сирией. Грузинский министр иностранных дел Михаил Джанелидзе назвал решение Сухума и Цхинвала «результатом российских манипуляций». «Россия открыла дипломатический фронт против Грузии, – заявил советник грузинского президента Тенгиз Пхаладзе. – Критически важно подключение наших партнеров для скоординированных шагов на международной арене».

В свою очередь, помощник главы МИД Абхазии Ираклий Тужба сообщил, что работа абхазской дипломатии ведется, в том числе, в странах Ближнего Востока и Латинской Америки. «В Латинской Америке у нас тоже есть хорошие контакты. Там две крупных страны, которые на сегодняшний день признают нашу независимость (Венесуэла и Никарагуа – прим. ВЗГЛЯД), и посредством которых мы также пытаемся продвигать наши интересы и наши позиции», – сообщил дипломат.

Что касается работы взаимоотношений Абхазии и Сирии, то, как заметил Тужба, «о практических шагах пока говорить рано, но при всем при этом у нас существуют достаточно хорошие перспективы, в том числе и в плане экономического и торгового потенциала». Тем более, что в Сирии существует обширная и влиятельная абхазская диаспора, представители которой занимают многие ключевые позиции на различных государственных постах, отметил Тужба.

Напомним, что в Сирии, также как и Иордании, и Турции, существует достаточно крупная черкесская диаспора, в которую входят абхазы, адыгейцы и собственно черкесы. В годы сирийской войны поддержку абхазской общине оказывал генерал сирийской армии Уалид Маршан, умерший осенью прошлого года. Его брат Шараф Маршан, экс-депутат парламента Сирии и близкий друг семьи Башара Асада, возглавляет Черкесский культурный центр, и курирует репатриацию абхазов на родину.